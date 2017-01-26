Полиция и прокуратура проверят департамент здравоохранения Москвы после жалобы бывшего главврача 62-й больницы

Следственный комитет в ответе на запрос РБК сообщил, что предоставленные Махсоном материалы изучены и переданы в ГУВД по Москве и городскую прокуратуру для проведения проверки.

Бывший главврач в декабре 2016 года направил обращения в Следственный комитет и ФСБ, в которых заявил, что департамент здравоохраннения Москвы закупал лекарства и медтехнику по завышенным ценам. В январе 2017 года он подал аналогичную жалобу в Генпрокуратуру.

Полиция проверит закупку лекарств департаментом здравоохранения Москвы. Проверка, как стало известно РБК, будет проведена после обращения в правоохранительные органы бывшего главврача 62-й городской больницы Анатолия Махсона.

РБК ожидает ответа от пресс-службы надзорного ведомства и полиции.

В декабре 2016 года стало известно о конфликте Анатолия Махсона, возглавлявшего 62-ю больницу, с вице-мэром Москвы по вопросам социального развития Леонидом Печатниковым.

Махсон заявил, что закупка департаментом здравоохранения препаратов по завышенным ценам привела к дефициту онкологических лекарств в Москве. Больница, указал он, закупает лекарства в 4-5 раз дешевле, чем департамент здравоохранения.

По словам Махсона, вскоре после того, как он доложил о сложившейся ситуации Печатникову, мэрия изменила статус 62-й больницы с автономного учреждения в бюджетное. После смены статуса больница, как подчеркивал Махсон, больница лишилась возможности самостоятельно закупать лекарства в нужном объеме.

Печатников, в свою очередь, заявил, что 62-я больница под руководством Махсона смогла добиться низких закупочных цен, так как приобретала лекарства с истекающим сроком годности. Махсон эти предположения отверг.

В декабре 2016 года срок контракта Махсона истек, и он покинул пост главврача 62-й больницы.