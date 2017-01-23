Крупнейшими поставщиками лекарств в Москве оказались компании, близкие к вице-мэру Печатникову

Главными поставщиками лекарств и медицинского оборудования для госструктур в Москве являются малоизвестные компании, которые связаны с предыдущим местом работы вице-мэра города Леонида Печатникова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок.

Лидерами по сумме сделок за 2016 год оказалась группа из компаний «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста». Они выиграли аукционы на 14,7 миллиарда рублей или 27 процентов всех закупок департамента здравоохранения Москвы. Все эти компании так или иначе связаны с основателями, менеджерами или партнерами «Европейского медицинского центра» (EMC), где Печатников работал главврачом до прихода в мэрию.

Сумма выигранных аукционов этих компаний вдвое превышает результат крупнейшего федерального игрока «Р-фарм» на московском рынке — 7,4 миллиарда рублей за 2016 год.

В самом EMC «Ведомостям» рассказали, что после прихода Печатникова в мэрию откликнулись на его призыв «помочь разрушить сложившуюся коррупционную систему закупок томографов и другой тяжелой медицинской техники, при которой цена оборудования, поставляемого для госнужд, была в два, а то и в три раза выше, чем закупал ЕМС для оснащения своих госпиталей». Совладелец центра Игорь Шилов заметил, что потом компания разочаровалась в рынке госзакупок.

«Ведомости» отмечают, что очень часто аукционы на поставку препаратов выигрывает единственный участник, который продает товар по максимальной (начальной) цене. Если в торгах принимает участие хотя бы еще один игрок, то цены падают в разы. Всего за 2016 год московский департамент здравоохранения разместил заказов на 54,8 миллиарда рублей — это больше, чем у Минздрава России (54,4 миллиарда).