Найдены тела всех 29 погибших при сходе лавины в Италии
Спасатели обнаружили в итальянском отеле Rigopiano, на который сошла лавина, тела двух последних погибших. Общее число жертв схода лавины составило 29 человек. 11 человек удалось спасти.
Причиной гибели людей, как установила проведенная судмедэкспертиза, стали травмы, асфиксия, а также переохлаждение.
В случае переохлаждения, цитирует ANSA заявление одного из судмедэкспертов, если бы помощь пострадавшим была оказана в течение двух часов после схода лавины, их жизнь, скорее всего, удалось бы спасти.
Отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, попал под лавину вечером 18 января. Из-за сложных погодных условий спасателям удалось добраться до отеля и начать разбор завалов лишь утром 19 января.
В ходе спасательной операции из-под завалов были извлечены живыми одиннадцать человек.