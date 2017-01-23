«Мы сидели обнявшись и ели снег» Спасенные из заваленного лавиной отеля в Италии рассказали, как ждали помощи

Итальянским экстренным службам удалось спасти из-под обломков отеля Rigopiano, попавшего 18 января под лавину, девять человек. Еще двое спаслись, оказавшись в момент схода лавины снаружи. Судьба 23 человек остается невыясненной, шесть человек найдены мертвыми. Некоторые из выживших, находясь в больнице, рассказали журналистам Corriere della Sera , La Repubblica и Ansa о времени, проведенном под обломками здания и под снегом.

Джорджия Галасси, 22 года

Галасси была в отеле вместе со своим молодым человеком по имени Винченцо Форти, ему также удалось спастись. По ее словам, в момент схода лавины они находились в холле отеля — из-за происходивших в тот день землетрясений они решили уехать. После схода лавины зал оказался поделен на несколько «клеток», в которых оказались заперты люди.

«Все обрушилось на нас, больше я ничего не поняла. <…> Мы оказались абсолютно отрезаны и не слышали ни звука. Наши голоса громыхали; Винченцо мне объяснил, что это эффект от снега, своего рода резонатор. Было ощущение, будто я закрыта в ящике, и снег сверху скрывал любой звук. Я ничего не слышала все это время, только голоса, которые раздавались внутри».

«Мы были рядом с девушкой, которая пыталась найти своего парня, и еще с одним мужчиной из Рима, которого ударило бревном по руке и которому было очень больно. Но прежде всего мы поддерживали связь с женщиной, которая была с сыном и искала голосом дочь».

«Худшим стал второй день. Мы были заперты в коробке, не понимая, сколько времени прошло. Мы не слышали звуков снаружи. Мы сосали лед и так утоляли жажду, но мы не ели, сил и надежд становилось все меньше. Винченцо нас подбадривал, и в конце концов вынудил продолжать бороться, пока не прибыла помощь.

»[Услышав звуки снаружи,] мы начали стучать в потолок со всех сил. Они стали нас звать. Я сразу крикнула: «Я Джорджия и я жива!» Это лучшее, что я когда-либо говорила».

Винченцо Форти, 25 лет

«Я остался без обуви. На мне были леггинсы, которые одолжила мне девушка. В один миг мы оказались втроем на одном квадратном метре. Мы сидели обнявшись и ели снег. Где-то рядом мы слышали голоса еще одного парня и голоса детей, но общаться с ними не получилось. Было очень страшно, мы молились»

Франческа Бронци, 28 лет

Ее молодой человек Стефано Феньелло находился рядом с ней, он числится пропавшим без вести.

«Это было тесное место, вызывающее клаустрофобию. Я не могла встать на ноги. […] Хуже всего была жажда. Я все время смачивала губы грязным льдом и снегом».

Адриана Парете, 43 года

Ее муж, в момент схода лавины находившийся снаружи, был найден живым на следующий день после случившегося. Она оказалась заперта вместе с сыном Джанфилиппо; дочь Людовика находилась в соседнем отсеке. Все трое выжили.

«Я сразу обняла его [Джанфилиппо]. Думаю, мы так и сидели обнявшись все это время, день и ночь».