В Италии снежная лавина накрыла отель. Главное 30 человек считаются пропавшими без вести
В центральной Италии 18 января произошло землетрясение. Изначально о серьезных разрушениях не сообщалось, однако ночью стало известно, что в регионе Абруццо в горах на гостиницу сошла снежная лавина. Спасателям удалось добраться до отеля лишь к утру; о судьбе большинства людей, находившихся в здании, по-прежнему ничего неизвестно.
Rigopiano — четырехзвездочная гостиница, расположенная в горах на высоте 1200 метров в регионе Абруццо. Ближайший городок Фариндола находится ниже уровнем на расстоянии нескольких километров. Отель стоит на окраине национального парка Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага, где находится самая высокая точка Апеннин, гора Корно-Гранде.
Лавина сошла на отель вечером 18 января. Один из постояльцев, которому удалось спастись, связался со своим работодателем в 17:30, однако в СМИ информация о чрезвычайной ситуации появилась лишь поздно вечером. По предварительным данным, в гостинице находились около 30 человек, из них 22 — постояльцы, в том числе дети. На видео с вертолета видно, что четырехэтажное здание практически полностью скрыто под снегом.
Le immagini dall'elicottero della #PoliziadiStato che sorvola l'hotel di #Rigopiano sommerso dalla neve pic.twitter.com/ntmQU0CUJA— Polizia di Stato (@poliziadistato) January 19, 2017
Questo rende l'idea di ciò che è successo ieri:#Farindola #Rigopiano #Terremoto #CentroItalia pic.twitter.com/zllSXCpXVw— Davide (@ricci_davide77) January 19, 2017
Спасателям удалось добраться до отеля ранним утром. Первыми у отеля оказались сотрудники подразделения, занимающегося устранением чрезвычайных ситуаций в горах (Soccorso Alpino), — они пришли туда на лыжах примерно в 4:30 утра. Колонна машин спасателей и «скорой помощи» не смогла доехать до отеля, поскольку дорога оказалась заблокирована снегом и деревьями. Часть спасателей долетели до отеля на вертолете.
#news #RT I mezzi di soccorso bloccati dalla neve: La colonna di auto è ferma a 9 chilometri dl'hotel Rigopiano #photography #fashion pic.twitter.com/pfR4rclwhN— SagittarioCase (@SagittarioCase) January 19, 2017
Точных данных о количестве жертв нет. На момент публикации известно, что были обнаружены тела троих человек, более 20 числятся пропавшими без вести. СМИ цитировали одного из руководителей службы спасения, заявившего о гибели «многих людей», однако официальный представитель ведомства сказал Reuters, что пока «совершенно невозможно сказать, сколько людей внутри, есть ли среди них погибшие и раненые, и если да, то сколько их».
По словам спасателей, здание превратилась в «кучу обломков», а «то, что осталось, может упасть». Кровати и матрасы оказались разбросаны на «сотни метров». В поисково-спасательной операции участвуют кинологи с собаками. «Мы звали, но никто не отозвался», — сказал один из участников поисков. В ночь на 19 января агентство ANSA писало, что люди из отеля отправили SMS со словами «На помощь, мы умираем от холода».
Спаслись двое мужчин — в момент схода лавины они находились снаружи. Один из них — сотрудник отеля, другой — постоялец, который пошел взять из машины лекарства, в то время как его жена и двое детей остались внутри. Мужчине удалось через WhatsApp связаться со своим работодателем, тот в итоге вызвал помощь.
По словам работодателя (его зовут Квинтино Марчелла), когда он связался с местными властями, ответившая на звонок женщина ему не поверила: она сказала, что «пару часов назад связывалась с отелем и все было в порядке». Мужчина утверждает, что ему понадобилось около двух часов, чтобы убедить власти в необходимости послать в гостиницу помощь.
В момент схода лавины, по словам Марчеллы, группа постояльцев готовилась покинуть отель, но снегоочиститель, без которого нельзя было бы выехать с территории гостиницы, опаздывал.
По предварительным данным, лавина сошла из-за землетрясения. 18 января в центральной Италии произошло очередное землетрясение (в 2016 году подземные толчки стали причиной масштабных разрушений в этом регионе и гибели около 300 человек), магнитуда четырех толчков оказалась больше 5. Сейсмическая активность продолжается и 19 января. Ситуацию осложняет то, что многие районы центральной и южной Италии завалило снегом; в Абруццо на высоте от 800 метров над уровнем моря выпало более трех с половиной метров снега.
Виктор Давыдов