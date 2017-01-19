В Италии снежная лавина накрыла отель. Главное 30 человек считаются пропавшими без вести

В центральной Италии 18 января произошло землетрясение. Изначально о серьезных разрушениях не сообщалось, однако ночью стало известно, что в регионе Абруццо в горах на гостиницу сошла снежная лавина. Спасателям удалось добраться до отеля лишь к утру; о судьбе большинства людей, находившихся в здании, по-прежнему ничего неизвестно.

Rigopiano — четырехзвездочная гостиница, расположенная в горах на высоте 1200 метров в регионе Абруццо. Ближайший городок Фариндола находится ниже уровнем на расстоянии нескольких километров. Отель стоит на окраине национального парка Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага, где находится самая высокая точка Апеннин, гора Корно-Гранде.

Лавина сошла на отель вечером 18 января. Один из постояльцев, которому удалось спастись, связался со своим работодателем в 17:30, однако в СМИ информация о чрезвычайной ситуации появилась лишь поздно вечером. По предварительным данным, в гостинице находились около 30 человек, из них 22 — постояльцы, в том числе дети. На видео с вертолета видно, что четырехэтажное здание практически полностью скрыто под снегом.

Le immagini dall'elicottero della #PoliziadiStato che sorvola l'hotel di #Rigopiano sommerso dalla neve pic.twitter.com/ntmQU0CUJA — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 19, 2017

Спасателям удалось добраться до отеля ранним утром. Первыми у отеля оказались сотрудники подразделения, занимающегося устранением чрезвычайных ситуаций в горах (Soccorso Alpino), — они пришли туда на лыжах примерно в 4:30 утра. Колонна машин спасателей и «скорой помощи» не смогла доехать до отеля, поскольку дорога оказалась заблокирована снегом и деревьями. Часть спасателей долетели до отеля на вертолете.

#news #RT I mezzi di soccorso bloccati dalla neve: La colonna di auto è ferma a 9 chilometri dl'hotel Rigopiano #photography #fashion pic.twitter.com/pfR4rclwhN — SagittarioCase (@SagittarioCase) January 19, 2017

Точных данных о количестве жертв нет. На момент публикации известно, что были обнаружены тела троих человек, более 20 числятся пропавшими без вести. СМИ цитировали одного из руководителей службы спасения, заявившего о гибели «многих людей», однако официальный представитель ведомства сказал Reuters, что пока «совершенно невозможно сказать, сколько людей внутри, есть ли среди них погибшие и раненые, и если да, то сколько их».

По словам спасателей, здание превратилась в «кучу обломков», а «то, что осталось, может упасть». Кровати и матрасы оказались разбросаны на «сотни метров». В поисково-спасательной операции участвуют кинологи с собаками. «Мы звали, но никто не отозвался», — сказал один из участников поисков. В ночь на 19 января агентство ANSA писало, что люди из отеля отправили SMS со словами «На помощь, мы умираем от холода».

Valanga su Hotel Rigopiano, ecco le prime riprese dallʼinterno Meridiana Notizie

Спаслись двое мужчин — в момент схода лавины они находились снаружи. Один из них — сотрудник отеля, другой — постоялец, который пошел взять из машины лекарства, в то время как его жена и двое детей остались внутри. Мужчине удалось через WhatsApp связаться со своим работодателем, тот в итоге вызвал помощь.

По словам работодателя (его зовут Квинтино Марчелла), когда он связался с местными властями, ответившая на звонок женщина ему не поверила: она сказала, что «пару часов назад связывалась с отелем и все было в порядке». Мужчина утверждает, что ему понадобилось около двух часов, чтобы убедить власти в необходимости послать в гостиницу помощь.

В момент схода лавины, по словам Марчеллы, группа постояльцев готовилась покинуть отель, но снегоочиститель, без которого нельзя было бы выехать с территории гостиницы, опаздывал.

По предварительным данным, лавина сошла из-за землетрясения. 18 января в центральной Италии произошло очередное землетрясение (в 2016 году подземные толчки стали причиной масштабных разрушений в этом регионе и гибели около 300 человек), магнитуда четырех толчков оказалась больше 5. Сейсмическая активность продолжается и 19 января. Ситуацию осложняет то, что многие районы центральной и южной Италии завалило снегом; в Абруццо на высоте от 800 метров над уровнем моря выпало более трех с половиной метров снега.