Из-под обломков попавшего под лавину отеля в Италии достают выживших. Видео

Вечером 18 января в центральной Италии попала под снежную лавину гостиница, в которой находились более 30 человек. На следующий день были найдены двое выживших, которые в момент схода находились снаружи здания; к следующему утру были найдены тела четырех погибших. 20 января стало известно, что спасателям удалось найти под снегом и обломками здания выживших — на момент публикации материала известно о десяти людях, трое из них остаются под обломками.