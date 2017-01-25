Задания Всероссийской олимпиады школьников по экономике попали в интернет

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике произошла утечка заданий.

В заявлении, распространенном Центральной предметно-методической комиссия (ЦПМК) Всероссийской олимпиаде по экономике, говорится, что задания появились на одной из страниц соцсети «ВКонтакте» ранним утром 25 января.

«В сети были опубликованы наши настоящие файлы, а не сканы и не фотографии, так что гадость сделал кто-то, кто имел доступ к ним в электронном виде», — говорится в сообщении.

Утечка, предположила ЦПМК, произошла «из-за недобросовестности, халатности или некомпетентности организаторов в одном из восточных регионов» страны.

В ЦПМК не комментировали появившиеся сообщения об утечках до тех пор, пока этап олимпиады не начался в Москве, «то есть не подтверждали подлинность заданий, чтобы не усугубить ситуацию», говорится в сообщении.

Замену заданий олимпиады было решено не проводить, так как не было свидетельств того, что утечка могла произойти в каком-либо еще регионе.

У методической комиссии, подчеркивается в заявлении, на данный момент нет никакой информации о том, существуют ли возможности установить виновных в утечке заданий олимпиады по экономике.