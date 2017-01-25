Задания Всероссийской олимпиады школьников по экономике попали в интернет
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике произошла утечка заданий.
В заявлении, распространенном Центральной предметно-методической комиссия (ЦПМК) Всероссийской олимпиаде по экономике, говорится, что задания появились на одной из страниц соцсети «ВКонтакте» ранним утром 25 января.
«В сети были опубликованы наши настоящие файлы, а не сканы и не фотографии, так что гадость сделал кто-то, кто имел доступ к ним в электронном виде», — говорится в сообщении.
Утечка, предположила ЦПМК, произошла «из-за недобросовестности, халатности или некомпетентности организаторов в одном из восточных регионов» страны.
В ЦПМК не комментировали появившиеся сообщения об утечках до тех пор, пока этап олимпиады не начался в Москве, «то есть не подтверждали подлинность заданий, чтобы не усугубить ситуацию», говорится в сообщении.
Замену заданий олимпиады было решено не проводить, так как не было свидетельств того, что утечка могла произойти в каком-либо еще регионе.
У методической комиссии, подчеркивается в заявлении, на данный момент нет никакой информации о том, существуют ли возможности установить виновных в утечке заданий олимпиады по экономике.
Мы будем всячески поддерживать решение об увеличении числа участников заключительного этапа, осознавая при этом, что искажения, которые внесли утечки, могут оказаться критичными для некоторых школьников даже с учетом этого увеличения. 27 января состоится заседание Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады, на котором это решение может быть принято.