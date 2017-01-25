Задания Всероссийской олимпиады школьников по экономике попали в интернет

Экономика для школьников
14:40, 25 января 2017
Надежный источник

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике произошла утечка заданий.

В заявлении, распространенном Центральной предметно-методической комиссия (ЦПМК) Всероссийской олимпиаде по экономике, говорится, что задания появились на одной из страниц соцсети «ВКонтакте» ранним утром 25 января.

«В сети были опубликованы наши настоящие файлы, а не сканы и не фотографии, так что гадость сделал кто-то, кто имел доступ к ним в электронном виде», — говорится в сообщении.

Утечка, предположила ЦПМК, произошла «из-за недобросовестности, халатности или некомпетентности организаторов в одном из восточных регионов» страны.

В ЦПМК не комментировали появившиеся сообщения об утечках до тех пор, пока этап олимпиады не начался в Москве, «то есть не подтверждали подлинность заданий, чтобы не усугубить ситуацию», говорится в сообщении.

Замену заданий олимпиады было решено не проводить, так как не было свидетельств того, что утечка могла произойти в каком-либо еще регионе.

У методической комиссии, подчеркивается в заявлении, на данный момент нет никакой информации о том, существуют ли возможности установить виновных в утечке заданий олимпиады по экономике.

Мы будем всячески поддерживать решение об увеличении числа участников заключительного этапа, осознавая при этом, что искажения, которые внесли утечки, могут оказаться критичными для некоторых школьников даже с учетом этого увеличения. 27 января состоится заседание Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады, на котором это решение может быть принято.

Экономика для школьников
Ранее стало известно об утечке заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. После того, как задания появились в интернете, организаторы частично заменили их на резервный вариант. Позже стало известно об утечке заданий региональных этапов по русскому языку и физике.
В паблике «Типичный олимпиадник», объединяющем участников школьных олимпиад разного уровня, во «ВКонтакте» позже появлялись сообщения об утечках заданий по французскому языку и праву. Также появлялась информация о том, что в сеть попали задания по истории, однако она подтверждения пока не получила.
Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут без вступительных испытаний поступить в любой вуз страны на направление, соответствующее профилю олимпиады. Призеры заключительного этапа олимпиады и победили региональных этапов также пользуются льготами при поступлении в вузы.

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