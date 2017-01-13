Задания Всероссийской олимпиады школьников по литературе попали в интернет

Гильдия словесников
12:06, 13 января 2017
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Организаторы Всероссийской олимпиады школьников по литературе обнаружили утечку заданий, подготовленных для одного из региональных этапов, начавшихся 13 января.

Об этом сообщил на сайте Гильдии словесников Сергей Волков, возглавляющий центральную предметно-методическую комиссию по литературе Всероссийской олимпиады школьников.

Утечка заданий, по словам Волкова, произошла, предположительно, в республике Марий Эл. Задания, по его данным, были выставлены на продажу.

У организаторов олимпиады, отметил Волков, был подготовлен дополнительный вариант заданий на случай форс-мажора. «Дополнительный вариант как бы равноценен остальному — но именно что „как бы“», — подчеркнул он.

Так, указал Волков, для дополнительного варианта используются «более дискуссионные» тексты и он «оказывается сложнее идеально сбалансированного основного».

Волков напомнил, что ключ доступа к заданиям регионального этапа организаторы на местах получают за сутки до проведения олимпиады.

«Ничто, кроме совести, не заставляет местного организатора держать задания в секрете целые сутки», — сообщил он, добавив, что контролировать этот процесс федеральный организатор олимпиады не может.

В основной вариант олимпиады по литературе вкладываются все силы составителей — и вот недобросовестные люди из одного региона одним движением лишили детей всей страны удовольствия встретиться с этим вариантом, в который вложена душа.

Гильдия словесников
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников пользуются льготами при поступлении в вузы. В частности, они могут без вступительных испытаний поступить в любой вуз страны на направление, соответствующее профилю олимпиады.
Результаты, показанные школьниками на Всероссийской олимпиаде, рассматриваются в качестве одного из критериев при оценке деятельности региональных образовательных учреждений.
В начале 2010-х годов в России было зафиксировано несколько случаев утечки заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для борьбы с утечками Минобрнауки ввело дополнительные степени защиты заданий, а в некоторых регионах здания школ, где сдается ЕГЭ, оснастили системами подавления сотовой связи, чтобы избежать утечек, подсказок и других нарушений.
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