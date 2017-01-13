Задания Всероссийской олимпиады школьников по литературе попали в интернет
Организаторы Всероссийской олимпиады школьников по литературе обнаружили утечку заданий, подготовленных для одного из региональных этапов, начавшихся 13 января.
Об этом сообщил на сайте Гильдии словесников Сергей Волков, возглавляющий центральную предметно-методическую комиссию по литературе Всероссийской олимпиады школьников.
Утечка заданий, по словам Волкова, произошла, предположительно, в республике Марий Эл. Задания, по его данным, были выставлены на продажу.
У организаторов олимпиады, отметил Волков, был подготовлен дополнительный вариант заданий на случай форс-мажора. «Дополнительный вариант как бы равноценен остальному — но именно что „как бы“», — подчеркнул он.
Так, указал Волков, для дополнительного варианта используются «более дискуссионные» тексты и он «оказывается сложнее идеально сбалансированного основного».
Волков напомнил, что ключ доступа к заданиям регионального этапа организаторы на местах получают за сутки до проведения олимпиады.
«Ничто, кроме совести, не заставляет местного организатора держать задания в секрете целые сутки», — сообщил он, добавив, что контролировать этот процесс федеральный организатор олимпиады не может.
В основной вариант олимпиады по литературе вкладываются все силы составителей — и вот недобросовестные люди из одного региона одним движением лишили детей всей страны удовольствия встретиться с этим вариантом, в который вложена душа.