Задания для Всероссийской олимпиады школьников слили в интернет. Главное

Во вторник, 17 января, в социальных сетях появились задания регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку — сам этап проходит на следующий день. До этого в сети оказались задания по четырем другим предметам; организаторы успели заменить на резервные варианты лишь часть заданий. Подобных утечек на Всероссийской олимпиаде, выиграв которую можно поступить в престижный вуз, еще не случалось. Педагоги уверены, что в результате на заключительный этап состязания попадут недобросовестные участники. Министерство образования ситуацию не комментирует. «Медуза» рассказывает, что известно о масштабном сливе олимпиадных заданий.

В интернет попали задания регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников — сразу по нескольким предметам. 13 января об утечке заданий олимпиады по литературе (проходила 13 и 14 января) сообщил доцент кафедры гуманитарных наук ВШЭ Сергей Волков. Слив, по его словам, произошел, предположительно, в республике Марий Эл. Вечером 17 января Волков рассказал об утечке заданий по физике (олимпиада проводится 17 и 19 января) и русскому языку (18 января).

Как рассказал «Медузе» администратор паблика «Типичный олимпиадник» (объединяет участников школьных олимпиад разного уровня) во «ВКонтакте» Сергей Антоновский, подписчики сообщили администраторам сообщества об утечке заданий по литературе, русскому языку и физике, а также по французскому языку (проходила 11 и 12 января) и праву (16 января).

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры последнего этапа могут поступить в любой вуз на профильное направление без экзаменов.

Заменить опубликованные в сети задания на резервные успели лишь по некоторым предметам. В частности, как пишет Волков, олимпиада по литературе прошла по дополнительному пакету заданий. «Он как бы равноценен остальному — но именно что „как бы“», — написал Волков; он отметил, что для дополнительного варианта используются «более дискуссионные» тексты, и он «оказывается сложнее идеально сбалансированного основного».

По словам Антоновского, олимпиада по французскому языку также проводилась по резервным заданиям, при этом задания по праву и по физике (в первый день) не были заменены. Он добавил, что, вероятно, в некоторых регионах не заменили задания по русскому языку. «Откуда-то нам пишут, что олимпиада проводится по старым заданиям, откуда-то — что по новым», — сказал Антоновский. Он подчеркнул, что об утечке заданий организаторам олимпиады по русскому языку было известно еще накануне регионального этапа.

Нынешняя утечка — беспрецедентно широкая, считает Антоновский. «Раньше если и сливали что-то, то за больше деньги по личным контактам. Нынешняя ситуация напоминает 2013 год, когда слили результаты ЕГЭ (тогда в интернете появились задания и ответы сразу по нескольким предметам; по некоторым из них — за неделю до тестирования — прим. „Медузы“), тоже плодились бесконечные группы „ВКонтакте“. Организаторы олимпиады в регионах и Москве сотрудничают с „ВКонтакте“, закрывают эти группы, но их все равно появляется еще больше. Все в панике и в замешательстве», — сказал Антоновский. Он добавил, что сам смог купить комплект заданий по одному из предметов за тысячу рублей.

Сергей Волков отмечает, что в сейчас в интернете можно найти «и фейки, и подлинники» заданий к олимпиадам. Утечку он связывает с отсутствием эффективных мер по защите информации. «Задания для регионального этапа рассылаются в регионы заранее, за сутки до начала олимпиады ответственные лица получают пароль доступа и эти задания открывают, чтобы успеть размножить „к завтрему“. И тут ситуация полностью выходит из-под контроля. Федеральному центру приходится полагаться на честность региональных организаторов», — пишет он. В результате утечки, по мнению Волкова, проходной балл на заключительный этап окажется завышенным, и в него «не попадут многие [из школьников], кто попал бы в условиях честной игры, кто должен попасть».

Министерство образования и науки РФ 18 января потребовало открывать доступ к заданиям не раньше, чем через два часа до их начала. Об этом говорится в отправленном профильным региональным чиновникам письме. В случае нарушения этого требования виновным обещают «служебное расследование с принятием соответствующих мер».

Ранее, 13 января, после появления информации о публикации заданий олимпиады по литературе, в ведомстве заявили, что «проходит детальная проверка возможных причин утечки», а также что задания для регионального этапа «передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам коммуникации».

Сергей Антоновский в разговоре с «Медузой» сообщал со ссылкой на собственные источники, что 18 января в ведомстве пройдет совещание, посвященное проблеме. На звонки «Медузы» в пресс-службе министерства не ответили.