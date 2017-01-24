В Италии во время спасательной операции разбился вертолет спасателей

Вертолет спасательной службы, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в провинции ЛʼАквила, регион Абруццо в центре Италии.

Вертолет разбился во время заключительной фазы операции по эвакуации горнолыжника, получившего травму на склоне.

Перед крушением экипаж вертолета передал сигнал бедствия.

Разбившийся вертолет, отмечается в сообщении ANSA, не был задействован ни в операции на месте землетрясения, произошедшего в центральной Италии в середине января, ни в поиске выживших и погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano, расположенный в этом же регионе.