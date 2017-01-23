Алексей Навальный отложил дебаты с Артемием Лебедевым
Дебаты оппозиционера Алексея Навального с дизайнером Артемием Лебедевым, которые планировалось провести 25 января на телеканале «Дождь», переносятся на неопределенный срок.
Навальный сообщил, что не сможет принять участие в дебатах из-за судебного процесса по делу «Кировлеса». По словам политика, заседания суда будут проходить каждый день вплоть до 10 февраля.
Приношу свои извинения Артемию и зрителям «Дождя». Надолго ли откладываем, пока не ясно. Судя по ходу процесса, может и лет на пять. Шутка (наверное).
Артемий Лебедев вызвал Алексея Навального на дебаты после того, как они опубликовали критические посты в адрес друг друга. Лебедев, комментируя решение Навального баллотироваться в президенты России, назвал его «обычным гражданским активистом-популистом», который «не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего». Навальный заподозрил Лебедева в коррупции и попросил его раскрыть данные о контрактах своей студии дизайна с государством.
19 января Навальный сообщил, что судья, председательствующий на процессе по делу «Кировлеса», назначил заседания на 16 дней подряд. Другие процессы, на которых заняты адвокаты Навального и второго обвиняемого Петра Офицерова, отменили свои заседания, назначенные на ближайшее время.