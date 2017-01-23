Алексей Навальный отложил дебаты с Артемием Лебедевым

Дебаты оппозиционера Алексея Навального с дизайнером Артемием Лебедевым, которые планировалось провести 25 января на телеканале «Дождь», переносятся на неопределенный срок.

Навальный сообщил, что не сможет принять участие в дебатах из-за судебного процесса по делу «Кировлеса». По словам политика, заседания суда будут проходить каждый день вплоть до 10 февраля.