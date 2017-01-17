Артемий Лебедев вызвал Алексея Навального на дебаты

Дизайнер Артемий Лебедев вызвал на дебаты оппозиционера Алексея Навального. «Алексей, не сольетесь?» — обратился он к оппоненту. Вызов последовал за критическими постами Лебедева и Навального в адрес друг друга.

Лебедев написал, что Навальный ничем не отличается от мелкопоместных чиновников и будет плохим президентом. Навальный ответил постом о сотрудничестве Студии Артемия Лебедева с государством и заподозрил ее в коррупции.

По словам Лебедева, претензии Навального вызвали гомерический хохот в его студии. Навальный заметил, что этот хохот помешал сотрудникам ответить по существу на его вопросы о сотрудничестве с государственными учреждениями.

Навальный согласился на дебаты. «Не могу правда не отметить иронию ситуации: Артемий Лебедев будет на дебатах защищать свой бизнес и, в определенном смысле, своих заказчиков — мэрию Москвы. Ту самую мэрию, которая тратит миллиарды рублей на содержание ручных СМИ и имеет свой телеканал. Только на этот телеканал нас с дебатами никогда не пригласят — запрещается», — написал оппозиционер.

Дебаты пройдут на телеканале «Дождь».