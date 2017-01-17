Навальный попросил Артемия Лебедева раскрыть данные о контрактах с государством

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный попросил Артемия Лебедева раскрыть данные о контрактах его студии с государством.

Как утверждает Навальный, с 2012 по 2016 год Студия Артемия Лебедева сделала для государственных учреждений 26 проектов. В 14 случаях сведений о контрактах нет в открытом доступе. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией не нашли договоров на создание логотипов для московского сада «Эрмитаж» и Парка Горького, министерства культуры, создание электронного атласа столицы.

Информация о всех работах, сделанных по заказу государственных структур, ФБК свел в таблицу.

Алексей Навальный опубликовал информацию о Студии Артемия Лебедева после поста Артемия Лебедева. 17 января Лебедев сравнил главу ФБК с «мелкопоместными чиновником» и обвинил в доносе. По словам дизайнера, Навальный обратился к ФАС с просьбой раскрыть информацию о контрактах студии. Навальный это подтвердил.

Как следует из поста основателя ФБК, он решил проверить контракты Студии Артемия Лебедева с государством после его критического поста о выдвижении Алексея Навального в президенты. 15 декабря 2016 года Лебедев писал: «Насколько я могу судить, Навальный не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего. Он обычный гражданский активист-популист».