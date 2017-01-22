Дональд Трамп: Почему протестующие не голосовали?

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал массовые акции протеста против его избрания, которые состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и более чем 600 городах в США и по всему миру.

По словам Трампа, он видел протесты, но отметил, что выборы уже прошли. «Почему эти люди не голосовали?» — заметил он.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Почему Трамп сделал вывод, что участники многотысячных акций «Женский марш на Вашингтон» не голосовали на выборах, не уточняется. В Вашингтоне, округ Колумбия, где проходила главная протестная акция, он набрал на выборах около четырех процентов; по общему числу проголосовавших Трамп уступил своей сопернице Хиллари Клинтон около трех миллионов голосов, но победил по голосам выборщиков.