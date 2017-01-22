Дональд Трамп: Почему протестующие не голосовали?

Meduza
13:41, 22 января 2017

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал массовые акции протеста против его избрания, которые состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и более чем 600 городах в США и по всему миру.

По словам Трампа, он видел протесты, но отметил, что выборы уже прошли. «Почему эти люди не голосовали?» — заметил он.

«Смотрел протесты вчера, но я полагаю, что у нас уже были выборы. Почему эти люди не голосовали? Знаменитости только мешают делу»

Почему Трамп сделал вывод, что участники многотысячных акций «Женский марш на Вашингтон» не голосовали на выборах, не уточняется. В Вашингтоне, округ Колумбия, где проходила главная протестная акция, он набрал на выборах около четырех процентов; по общему числу проголосовавших Трамп уступил своей сопернице Хиллари Клинтон около трех миллионов голосов, но победил по голосам выборщиков.

21 января, на следующий день после инаугурации, в крупных американских городах и по всему миру прошли акции под общим названием «Женский марш на Вашингтон», посвященные избранию Дональда Трампа на пост президента США. Основной темой акций стали борьба за права женщин и негативная реакция на грубые комментарии Трампа о женщинах.
По данным организаторов акций, в общей сложности на них пришло около пяти миллионов человек по всему миру. Данные властей Вашингтона свидетельствуют, что 21 января транспортная система города была значительно больше загружена, чем днем ранее, во время инаугурации Трампа, однако официальных данных о посещаемости этих мероприятий пока нет.
Ранее Трамп раскритиковал СМИ, которые, по мнению президента США, занижали сведения о посещаемости инаугурации. 22 января он написал в твиттере, что по телеаудитории его инаугурация обогнала церемонию вступления в полномочия Барака Обамы в 2013 году.

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