Из-под завалов на месте схода лавины в Италии спасли девять человек

В ходе поисково-спасательной операции на месте схода лавины в центральной Италии из-под завалов удалось спасти девять человек. Всего к 21 января удалось спасти 11 человек, включая двух, не попавших под завалы — их спасатели нашли 19 числа.

Также спасатели обнаружили пять тел погибших.

Судьба еще примерно 15 человек остается невыясненной, операция продолжается. Всего в отеле, разрушенном лавиной, находилось около 30 человек.