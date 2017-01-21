Из-под завалов на месте схода лавины в Италии спасли девять человек

Meduza
13:01, 21 января 2017

В ходе поисково-спасательной операции на месте схода лавины в центральной Италии из-под завалов удалось спасти девять человек. Всего к 21 января удалось спасти 11 человек, включая двух, не попавших под завалы — их спасатели нашли 19 числа.

Также спасатели обнаружили пять тел погибших.

Судьба еще примерно 15 человек остается невыясненной, операция продолжается. Всего в отеле, разрушенном лавиной, находилось около 30 человек.

Сход лавины в центральной Италии был вызван землетрясением, которое произошло 18 января. Спасателям удалось добраться до заваленного снегом отеля Ригопиано только на следующее утро.

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