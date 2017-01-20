В попавшем под лавину отеле в Италии найдены шестеро выживших

В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.

Среди выживших есть ребенок, пишет Ansa.

Сообщается, что они пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

На момент публикации новости известно об обнаружении четырех погибших. Более 20 человек числятся пропавшими без вести.