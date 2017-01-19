Власти Татарстана простили вкладчикам разорившихся банков «зависшие» налоги

Власти Татарстана решили считать уплаченными налоги и взносы, «зависшие» в региональных Татфондбанке и Интехбанке, которые столкнулись с финансовыми проблемами, пишет «Коммерсант».

Соответствующая договоренность, сообщил изданию уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, достигнута местными властями с ФНС, Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования.

«Все предприниматели и компании, которые подадут в налоговую инспекцию заявление о зачислении платежей, будут приглашены на специальную комиссию, которая решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком и на этом основании засчитывать уплату в бюджет», — уточнил Нагуманов. Речь, как пояснил он, идет о налогах и взносах как в региональный бюджет, так и в федеральный.

«Коммерсант» называет такое решение республиканского правительства беспрецедентным, отмечая, что его легитимность вызвает сомнения.