Спецслужбы США искали источник финансирования российских хакеров почти год

В США весной 2016 года была создана межведомственная группа, включающая специалистов из ФБР, ЦРУ, АНБ и других ведомств, по поиску источника финансирования хакерских атак по заказу России, пишет издание McClatchy. По сведениям журналистов, ссылающихся на несколько анонимных источников, по одной из версий, деньги перечислялись через пенсионные фонды, из которых получают пенсии россияне, живущие в США.

Ранее о том, что межведомственная группа из шести американских спецслужб и министерств занимается поиском источника финансирования российских хакерских атак, со ссылкой на собственные источники сообщала «Би-би-си». По данным британского СМИ, расследование началось еще в апреле 2016 года, то есть несколько месяцев до того, как была опубликована переписка руководства Демократической партии.

Никаких сведений об итогах работы межведомственной группы нет. На основе каких данных она начала расследование, не уточняется.