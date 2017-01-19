Магазин одежды Минобороны РФ напротив посольства США объявил скидку в день инаугурации Трампа

В московском магазине «Армия России», который принадлежит созданной Минобороны организации «Военторг», объявили скидку в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали в пресс-службе «Военторга».

Акция проходит в магазине, который расположен на Садовом кольце напротив американского посольства. В объявлении на фасаде магазина указано, что скидка 10 процентов действует только для граждан США и сотрудников посольства.