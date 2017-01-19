Депутат от КПРФ попросил СК проверить «фужеры от Ротенбергов» на коррупцию

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить «на коррупционную составляющую» закупку новогодних гирлянд для украшения Тверской улицы в Москве.

Поводом для запроса стала публикация «Медузы» «Москва закупила гирлянды для Тверской по два миллиона рублей. Они стоят в пять раз дешевле».

В статье, в частности, говорится, что за 64 световые конструкции, напоминающие бокалы, которыми были украшены фонарные столбы на Тверской улице, город заплатил 143,4 миллиона рублей.

Большую часть этих средств получила компания «Форум», принадлежащая Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги.

«Бокалы» появились на Тверской за несколько дней до того, как был официально заключен контракт на их установку, а закупочная цена украшений была завышена примерно в пять раз.