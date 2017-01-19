Ассанж нарушил обещание сдаться США после помилования Челси Мэннинг

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет сдаваться властям США после помилования Челси Мэннинг, которое 17 января подписал президент Барак Обама. Адвокаты Ассанжа заявили Associated Press, что тот говорил о немедленном освобождении Мэннинг, а не о сокращении тюремного срока.

Ни представитель WikiLeaks Барри Поллак, ни адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор не смогли пояснить агентству, когда именно тот говорил о «немедленном» освобождении Мэннинг как об обязательном условии.

В своем твите за пять дней до указа Обамы WikiLeaks повторили обещание, данное Ассанжем еще в сентябре 2016 года. Ассанж заявлял, что приедет в США и, по всей видимости, сядет в тюрьму, если Мэннинг помилуют.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) January 12, 2017

Уже после помилования в твиттере WikiLeaks появилась запись о том, что Ассанж готов прибыть в США, если будут «гарантированы все его права».