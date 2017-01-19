Ассанж нарушил обещание сдаться США после помилования Челси Мэннинг

The Associated Press
05:58, 19 января 2017
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет сдаваться властям США после помилования Челси Мэннинг, которое 17 января подписал президент Барак Обама. Адвокаты Ассанжа заявили Associated Press, что тот говорил о немедленном освобождении Мэннинг, а не о сокращении тюремного срока.

Ни представитель WikiLeaks Барри Поллак, ни адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор не смогли пояснить агентству, когда именно тот говорил о «немедленном» освобождении Мэннинг как об обязательном условии.

В своем твите за пять дней до указа Обамы WikiLeaks повторили обещание, данное Ассанжем еще в сентябре 2016 года. Ассанж заявлял, что приедет в США и, по всей видимости, сядет в тюрьму, если Мэннинг помилуют.

Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, вопреки неконституционным обвинениям Минюста

Уже после помилования в твиттере WikiLeaks появилась запись о том, что Ассанж готов прибыть в США, если будут «гарантированы все его права».

«Зачем ему призывать к освобождению Мэннинг только спустя несколько месяцев. Можно трактовать его твиты как угодно. Считаю, его позиция всегда была очевидна», — заявил Поллак.

The Associated Press
Челси Мэннинг была осуждена за передачу секретных материалов WikiLeaks, ее приговорили к 35 годам тюрьмы — срок заключения истекал в 2045 году.
17 января Барак Обама смягчил приговор 273 заключенным, в том числе Мэннинг. Срок информатора сократили на 30 лет, она выйдет на свободу в мае 2017 года.
Во время своей последней пресс-конференции Обама заявил, что смягчение приговора Мэннинг не было связано с обещаниями Ассанжа приехать в США. Он заметил, что «правосудие свершилось», а Мэннинг уже отсидела «серьезный срок».
Ассанж живет в посольстве эквадора в Лондоне, поскольку ему грозит экстрадиция в Швецию по обвинению в сексуальном насилии. В США против Ассанжа возбуждено дело о публикации секретных документов.

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