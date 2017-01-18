ЦРУ выложило в открытый доступ более 12 миллионов страниц архивных документов

Центральной разведывательное управление разместило в открытом доступе часть своего архива. Рассекречены, в общей сложности, более 12 миллионов страниц документов, касающихся работы ЦРУ с момента основания до середины 1990-х годов.

Документы, выложенные в онлайн-библиотеке на сайте ЦРУ, частично отцензурированы. Однако, как подчеркнула представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорниак, речь идет лишь о незначительных правках.

«Ничего специально не отбиралось. Это полная история, со всем хорошим и всем плохим», — сказала Хорниак.