ЦРУ выложило в открытый доступ более 12 миллионов страниц архивных документов

CNN
07:22, 18 января 2017
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Центральной разведывательное управление разместило в открытом доступе часть своего архива. Рассекречены, в общей сложности, более 12 миллионов страниц документов, касающихся работы ЦРУ с момента основания до середины 1990-х годов.

Документы, выложенные в онлайн-библиотеке на сайте ЦРУ, частично отцензурированы. Однако, как подчеркнула представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорниак, речь идет лишь о незначительных правках.

«Ничего специально не отбиралось. Это полная история, со всем хорошим и всем плохим», — сказала Хорниак.

«Доступ к этим историческим документом больше не ограничен географией», — заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт (англ.яз.).

CNN
Рассекречивание архивов американских госструктур, включая ЦРУ, проводится в соответствии с Законом о свободе информации.
Более 12 миллионов страниц архивных документов, размещенных ЦРУ в открытом доступе, в числе прочего, содержат информацию о работе спецслужбы во время войн в Корее и Вьетнаме, а также в период «холодной войны».

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