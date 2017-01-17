Аркадий Ротенберг оказался владельцем «Москвариума» на ВДНХ

Миллиардер Аркадий Ротенберг является единоличным владельцем крупнейшего в Европе океанариума «Москвариум». Об этом со ссылкой на источники в основном инвесторе проекта «Киевской площади» сообщает РБК.

На переход океанариума в собственность Ротенберга также указывает структура собственности по базе данных СПАРК, отмечает издание. В 2014 году 40 процентов компании-собственника перешли ЗАО «Инвестхолдинг», которое зарегистрировано в одном комплексе с принадлежащему Ротенбергу «СМП Банком». Затем, в сентябре 2016 года, вся доля была передана инвестфонду «Иридий».

Представители Ротенберга и «Киевской площади» отказались давать комментарии РБК.

На открытии «Москвариума» Ротенберг в беседе с «Коммерсантом» уже заявлял, что инвестировал в проект 250-270 миллионов долларов. Затем представитель миллиардера опроверг участие в проекте.