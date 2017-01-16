Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера

Продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что художник Петр Павленский напал на одного из актеров театра. Об этом он рассказал «Новой газете».

Актеру, имя которого не называется, показалось, что Павленский и его соратница Оксана Шалыгина «оказывают знаки внимания» его девушке, также актрисе театра Анастасии Слониной. Мужчина, по словам Лисовского, договорился с Павленским о встрече, на которой художник и еще несколько людей избили его.

Директор театра Елена Гремина рассказала «Медузе», что после нападения было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Она также уточнила, что нападавших было шестеро.

Лисовский рассказал, что Павленский и Шалыгина пытались изнасиловать Слонину уже после того, как та рассталась с актером театра.

«Павленский и Шалыгина позвонили ей, пригласили к себе в гости. Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилась эта история в декабре», — заявил продюсер.

Сам Павленский в беседе с изданием все обвинения отверг, а заявление об изнасиловании, поданное Слониной, назвал доносом.