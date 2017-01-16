Петр Павленский эмигрировал из России

Художник Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Об этом Павленский сообщил в интервью украинскому телеканалу «Громадське».

Убежище во Франции, по словам Павленского, также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети.

Как сообщил Павленский, в отношении него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В интервью телеканалу «Дождь» Павленский рассказал, что заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом».

14 декабря, рассказал художник, его и Шалыгину в течение нескольких часов допрашивали в Следственном комитете.

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.