Петр Павленский эмигрировал из России

Громадське
10:17, 16 января 2017
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Художник Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Об этом Павленский сообщил в интервью украинскому телеканалу «Громадське».

Убежище во Франции, по словам Павленского, также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети.

Как сообщил Павленский, в отношении него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В интервью телеканалу «Дождь» Павленский рассказал, что заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом».

14 декабря, рассказал художник, его и Шалыгину в течение нескольких часов допрашивали в Следственном комитете.

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

<…> Чудовищная 132 статья — оговорить можно каждого, а доказать невиновность практически невозможно. Ведь это даже не изнасилование, по которому нужны хоть какие-то экспертизы. Это единственная статья, по которой судят лишь по одному заявлению. Мы не знаем, насколько долго актриса сотрудничает с полицией. Но теперь мы точно знаем, что в России возродился донос.

Громадське
В мае 2016 года Петр Павленский был приговорен к одному году и четырем месяцам ограничения свободы по обвинению в вандализме по делу об акции «Свобода», во время которой художник поджег покрышки на мосту в Санкт-Петербурге. Одновременно художника освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Приговор по делу об акции «Свобода» был вынесен в тот момент, когда Павленский находился под стражей по другому делу. В ноябре 2015 года в рамках акции «Угроза» он поджог дверь здания ФСБ на Лубянке. В июне 2016 года он был приговорен к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.
По решению суда, еще полмиллиона он должен был выплатить ФСБ за испорченную дверь. Штраф Павленский платить отказался.

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