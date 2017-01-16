Петр Павленский эмигрировал из России
Художник Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Об этом Павленский сообщил в интервью украинскому телеканалу «Громадське».
Убежище во Франции, по словам Павленского, также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети.
Как сообщил Павленский, в отношении него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
В интервью телеканалу «Дождь» Павленский рассказал, что заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом».
14 декабря, рассказал художник, его и Шалыгину в течение нескольких часов допрашивали в Следственном комитете.
После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.
<…> Чудовищная 132 статья — оговорить можно каждого, а доказать невиновность практически невозможно. Ведь это даже не изнасилование, по которому нужны хоть какие-то экспертизы. Это единственная статья, по которой судят лишь по одному заявлению. Мы не знаем, насколько долго актриса сотрудничает с полицией. Но теперь мы точно знаем, что в России возродился донос.