Опубликовано видео нападения на актера «Театра.doc». В его избиении обвиняют Павленского

«Медуза» публикует видеозапись, на которой, как утверждают в «Театре.doc», художник Петр Павленский и еще несколько человек избивают одного из актеров театра. Запись получена с камеры наблюдения во дворе театра, рассказала директор «Театра.doc» Елена Гремина.

Видео с камеры наблюдения «Театра.doc» Meduza

По словам Греминой, Павленский избил актера, которому не понравилось, что художник приглашал к себе его девушку Анастасию Слонину. После этого против Павленского, по утверждению Греминой, возбудили дело по статье о побоях.