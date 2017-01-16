Опубликовано видео нападения на актера «Театра.doc». В его избиении обвиняют Павленского
«Медуза» публикует видеозапись, на которой, как утверждают в «Театре.doc», художник Петр Павленский и еще несколько человек избивают одного из актеров театра. Запись получена с камеры наблюдения во дворе театра, рассказала директор «Театра.doc» Елена Гремина.
По словам Греминой, Павленский избил актера, которому не понравилось, что художник приглашал к себе его девушку Анастасию Слонину. После этого против Павленского, по утверждению Греминой, возбудили дело по статье о побоях.
16 января Павленский объявил, что он со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми покинул Россию и намерен просить политического убежища во Франции.
Поводом для эмиграции стала доследственная проверка, начатая по заявлению актрисы Слониной. Павленского подозревают в насильственных действиях сексуального характера. В «Театре.doc» рассказали, что художник позвал актрису в гости, где вместе с Шалыгиной пытался изнасиловать ее. Слониной также порезали пальцы.
Сам Павленский все обвинения отвергает, а заявление об уголовном деле называет доносом.