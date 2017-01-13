Автор доклада о «компромате» на Трампа помог ФБР разоблачить руководство ФИФА

Reuters
10:49, 13 января 2017
Требует подтверждения

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Cтил, которого считают автором доклада о «российском компромате» на Дональда Трампа, ранее помогал ФБР в расследовании против руководства ФИФА. Об этом со ссылкой на неназванные источники в американских ведомствах сообщает Reuters.

Компанию Стила Orbis Business Intelligence для расследования деятельности ФИФА наняла Футбольная ассоциация Англии. После этого, в 2010 году, представители ФБР встретились со Стилом в Лондоне, чтобы обсудить ход дела.

Затем ФБР открыла собственное расследование, которое привело к отставке руководства ФИФА.

Reuters отмечает, что в июле 2016 года Стил вышел на связь с агентом ФБР, занимавшимся ранее делом ФИФА, чтобы обсудить свое новое расследование, посвященное Трампу. К октябрю контакты между Стилом и ФБР прекратились, так как британца разочаровала медлительность американских следователей.

Доклад, автором которого считают Стила, был опубликован 11 января изданием Buzzfeed. В нем утверждается, что российские спецслужбы смогли собрать компрометирующие материалы для давления на избранного президента США Дональда Трампа. Ни журналисты, ни спецслужбы не смогли подтвердить или опровергнуть утверждения, сделанные в докладе.
Сам Стил после публикации документа не выходил на связь с прессой и не появлялся в своем доме. Отмечалось, что он может опасаться ответных действий со стороны Москвы.
Расследование ФБР привело к раскрытию коррупционных схем в руководстве ФИФА. Президент федерации Йозеф Блаттер был вынужден подать в отставку.

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