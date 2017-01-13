Автор доклада о «компромате» на Трампа помог ФБР разоблачить руководство ФИФА

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Cтил, которого считают автором доклада о «российском компромате» на Дональда Трампа, ранее помогал ФБР в расследовании против руководства ФИФА. Об этом со ссылкой на неназванные источники в американских ведомствах сообщает Reuters.

Компанию Стила Orbis Business Intelligence для расследования деятельности ФИФА наняла Футбольная ассоциация Англии. После этого, в 2010 году, представители ФБР встретились со Стилом в Лондоне, чтобы обсудить ход дела.

Затем ФБР открыла собственное расследование, которое привело к отставке руководства ФИФА.

Reuters отмечает, что в июле 2016 года Стил вышел на связь с агентом ФБР, занимавшимся ранее делом ФИФА, чтобы обсудить свое новое расследование, посвященное Трампу. К октябрю контакты между Стилом и ФБР прекратились, так как британца разочаровала медлительность американских следователей.