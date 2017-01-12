Автор доклада о компромате на Трампа скрылся, опасаясь мести Москвы

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который предположительно является автором доклада о российском компромате на Дональда Трампа, скрылся незадолго до того, как его имя попало в СМИ.

По информации газеты The Daily Telegraph, Стил уехал из своего дома в графстве Суррей утром 11 января. Неназванный источник газеты утверждает, что бывший разведчик опасается ответных действий со стороны России в связи с публикацией доклада. Стил «боится за свою безопасность», заявил источник.

«Он попросил меня присмотреть за его кошкой, поскольку он уезжает на несколько дней», — рассказал сосед Стила.

Источники газеты The Times называют Стила серьезным экспертом по России, в то же время отмечая, что он «работает на публику и оторван от реальности немного больше, чем ожидаешь от бывшего сотрудника спецслужб».

Один из собеседников газеты предположил, что Стил работал с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который работал с MI6 и был убит в Лондоне (по версии Великобритании, убийство совершили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун).

Жена Литвиненко рассказала изданию, что не слышала такой фамилии. По ее словам, Стил мог использовать при работе с ее мужем другое имя.