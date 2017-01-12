Собянин пожаловался Медведеву на малый бизнес, который выигрывает у города суды по стоимости помещений

Ведомости
08:40, 12 января 2017
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Мэр Москвы Сергей Собянин направил главе правительства Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть закон о выкупе недвижимости, которую малый и средний бизнес арендует у города. Об этом пишут «Ведомости», подлинность письма которым подтвердили в московской мэрии.

По словам Собянина, с 2008 года предприниматели получили возможность требовать продать им то помещение, которое они до сих пор арендовали. А если бизнесменов не устраивает цена, которую объявил город, то они идут в суд.

Арбитраж, продолжает московский мэр, встает на сторону малого бизнеса, и обязывает город продавать недвижимость на 40 процентов ниже рынка. Поводом для этого, по мнению Собянина, становятся некачественные экспертизы. В результате Москва недополучила от продажи помещений 5 миллиардов рублей.

Мэр также предложил ужесточить наказание за мошенничество при проведении экспертной оценки.

Общественный уполномоченный по имущественным правам Марина Карпова напомнила «Ведомостям», что Конституционный суд ранее уже признал, что закон, критикуемый Собяниным, позволяет городу не содержать избыточное имущество. Карпова назвала суд цивилизованной практикой решения споров.

В 2016 году в Москве начался массовый снос торговых объектов, которые власти города во внесудебном порядке объявили самостроем. Такое право мэрия получила благодаря изменениям в Гражданском кодексе, принятым в 2015 году. Всего в городе снесли 253 строения, снос еще 54 состоится в январе 2017 года.
Собственники снесенных построек неоднократно замечали, что они оформили все необходимые документы на свои помещения и ранее уже подтвердили это в судах против мэрии до принятия нового закона.
В ответ на это Собянин назвал предъявленные документы «бумажками, полученными явно жульническим путем». Кто именно выдавал такие «бумажки», мэр не уточнил. Никто из чиновников за незаконную выдачу документов наказан не был.

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