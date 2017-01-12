Собянин пожаловался Медведеву на малый бизнес, который выигрывает у города суды по стоимости помещений

Мэр Москвы Сергей Собянин направил главе правительства Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть закон о выкупе недвижимости, которую малый и средний бизнес арендует у города. Об этом пишут «Ведомости», подлинность письма которым подтвердили в московской мэрии.

По словам Собянина, с 2008 года предприниматели получили возможность требовать продать им то помещение, которое они до сих пор арендовали. А если бизнесменов не устраивает цена, которую объявил город, то они идут в суд.

Арбитраж, продолжает московский мэр, встает на сторону малого бизнеса, и обязывает город продавать недвижимость на 40 процентов ниже рынка. Поводом для этого, по мнению Собянина, становятся некачественные экспертизы. В результате Москва недополучила от продажи помещений 5 миллиардов рублей.

Мэр также предложил ужесточить наказание за мошенничество при проведении экспертной оценки.

Общественный уполномоченный по имущественным правам Марина Карпова напомнила «Ведомостям», что Конституционный суд ранее уже признал, что закон, критикуемый Собяниным, позволяет городу не содержать избыточное имущество. Карпова назвала суд цивилизованной практикой решения споров.