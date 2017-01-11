Песков: расследование убийства Немцова может тянуться годами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование убийства Бориса Немцова «может тянуться годами».

«Но вместе с тем, безусловно, президент исходит из того, что каждое подобное преступление <…> должно рано или поздно быть раскрыто. И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности», — сказал Песков.

Заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» 11 января заявил, что у покушения на Немцова «мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков». Краснов отметил, что СК продолжает следствие в отношении предполагаемого заказчика Руслана Мухудинова и неустановленных лиц.