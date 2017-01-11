На суд по делу об убийстве Немцова пришел командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Его допрос сразу отложили
На суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова пришел командир батальона «Север» Алибек Делимханов, подчиненных которого обвиняют в совершении преступления. Делимханов не будет допрошен на заседании 11 января, объявил судья Юрий Житников.
После появления в суде Делимханов обратился к судье, после чего Житников заявил, что у свидетеля температура и он плохо себя чувствует. Делимханову выписали повестку с повторным вызовом в суд через неделю.
Алибек Делимханов приходится родным братом депутату Госдумы от «Единой России» Адаму Делимханову.
В зал приглашают Алибека Делимханова. Это темноволосый мужчина с сединой в синих джинсах и фиолетовой кофте. Он 1974 года рождения. Живет в Чеченской республике, в селе Джалка. На вопрос судьи о месте работы или учебы, Делимханов отвечает, что сейчас он слушатель академии Генштаба.