На суд по делу об убийстве Немцова пришел командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Его допрос сразу отложили

Медиазона
09:32, 11 января 2017
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На суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова пришел командир батальона «Север» Алибек Делимханов, подчиненных которого обвиняют в совершении преступления. Делимханов не будет допрошен на заседании 11 января, объявил судья Юрий Житников.

После появления в суде Делимханов обратился к судье, после чего Житников заявил, что у свидетеля температура и он плохо себя чувствует. Делимханову выписали повестку с повторным вызовом в суд через неделю.

Алибек Делимханов приходится родным братом депутату Госдумы от «Единой России» Адаму Делимханову.

В зал приглашают Алибека Делимханова. Это темноволосый мужчина с сединой в синих джинсах и фиолетовой кофте. Он 1974 года рождения. Живет в Чеченской республике, в селе Джалка. На вопрос судьи о месте работы или учебы, Делимханов отвечает, что сейчас он слушатель академии Генштаба.

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Делимханова вызвали в суд в начале декабря 2016 года вместе с его заместителем Русланом Геремеевым, которого представители семьи Немцова называли организатором убийства. Геремеев в назначенный день на заседание не явился.
Суд по делу об убийстве Немцова начался в октябре 2016 года. В совершении преступления обвиняются пять человек, исполнителем следствие считает бойца батальона «Север» Заура Дадаева. Все подсудимые свою вину отрицают.
Заказчиком преступления, по версии следствия, является Руслан Мухудинов, которого объявили в розыск.

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