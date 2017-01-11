Кинотеатру в Якутске не дали показать «Ла-Ла Ленд», потому что он отказался пять раз показывать «Викинга»

Кинотеатр «Лена» в Якутске не сможет показать фильм «Ла-Ла Ленд», завоевавший семь наград «Золотой глобус», потому что не сумел договориться об условиях проката «Викинга» — российской картины о князе Владимире и крещении Руси.

Заместитель директора кинотеатра Георгий Николаев сообщил TJournal, что правообладатель — компания «Централ Партнершип» — предлагала устроить пять сеансов «Викинга». В кинотеатре «Лена» всего один зал, и его руководство предлагало провести один сеанс российской картины.

В итоге кинотеатр отказался показывать «Викинга». «Централ Партнершип» при этом не предоставила пакет фильмов Paramount Pictures: в него входят «Ла-Ла Ленд», «Молчание», «Три Икса: Мировое господство» и «Звонки».