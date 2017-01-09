В Голливуде в 74-й раз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Ее называют репетицией «Оскара»: по статистике две трети лауреатов «Золотого глобуса» получают и главную мировую кинонаграду. Но если победителей «Оскара» определяют несколько тысяч киноакадемиков, то «Глобус» присуждают 90 киножурналистов, членов Ассоциации иностранной прессы в Голливуде. На этот раз они отдали свои голоса «Ла-Ла Ленду» Дэмьена Шазелла — фильм завоевал рекордные 7 премий. «Медуза» собрала все самое главное, что нужно знать о «Золотом глобусе — 2017».

«Ла-Ла Ленд» завоевал семь статуэток, включая одну из главных — «Лучшая комедия или мюзикл». Это абсолютный рекорд за всю историю существования «Золотого глобуса». До триумфа мюзикла Дэмьена Шазелла больше всего «Глобусов» — шесть — было у фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и «Полуночный экспресс» Алана Паркера. Кстати, сам Шазелл тоже установил рекорд: в свои неполные 32 года он стал самым молодым режиссером, удостоенным этой кинонаграды. Голливудская ассоциация иностранной прессы оценила и актерские работы главных звезд фильма Эммы Стоун и Райана Гослинга — они стали лучшими в своей категории, а также музыку «Ла-Ла Ленда» и его сценарий.

Лучший драматический сериал — «Корона». Первый сезон сериала рассказывает о первых десяти годах правления Елизаветы II. «Медуза» уже писала о том, почему «Корона» может стать главным сериалом сезона, а Клэр Фой (исполнительница роли Елизаветы II) на несколько лет вперед закрепит за собой титул кинокоролевы Англии. В итоге десятисерийный фильм с бюджетом сто миллионов фунтов обошел в своей номинации «Игру престолов», «Очень странные дела» и «Мир Дикого Запада», а Фой стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

Фото: Alex Bailey / Netflix

Награда Пола Верховена. «Лучшим фильмом на иностранном языке» назвали триллер «Она» Пола Верховена. Этот «Золотой глобус» стал для режиссера «Основного инстинкта», «Вспомнить все» и «Шоугелз» первой серьезной кинонаградой за всю карьеру. Исполнительница главной роли в фильме — Изабель Юппер получила статуэтку в категории «Лучшая актриса в драматическом фильме». Двукратная обладательница Серебряной пальмовой ветви поблагодарила жюри за то, что отдали американский приз «французской актрисе, снявшейся в фильме голландского режиссера».

Фото: «Синема Престиж»

Речь Мэрил Стрип. Обладательница восьми «Золотых глобусов» и в этом году была среди номинантов за роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» (категория «Лучшая актриса в комедии или мюзикле», где победу в итоге одержала Эмма Стоун). Однако Мэрил Стрип 8 января получила почетный «Глобус» Сесиля Б. Де Милля за вклад в киноискусство. Стрип вышла на сцену под музыку из мюзикла «Мамма MIA» (в 2008 году она сыграла в нем главную роль) и произнесла самую эмоциональную речь церемонии.

Актриса резко высказалась против дискриминации, она напомнила, что в Голливуде «полно иностранцев» и среди звезд есть уроженцы самых разных стран мира: от Кении и Израиля до Италии и Канады. Мэри Стрип осудила действия Дональда Трампа, который в ноябре 2015 года спародировал репортера-инвалида. «Мое сердце разбилось, когда я увидела это. У меня до сих пор не выходит [его поступок] из головы, только это не кино», — сказала актриса, отметив, что «актерская работа» Трампа поразила ее, но не потому что она была хорошая, а потому что заставила зрителей зубоскалить. Мэрил Стрип завершила выступление словами своей подруги актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в конце декабря: «Возьми свое разбитое сердце и преврати его в искусство».

Речь Мэрил Стрип на «Золотом глобусе» Meduza

Избранный президент США Дональд Трамп утром 9 января отреагировал на речь Мерил Стрип в своем твиттере. Трамп назвал Стрип «самой переоцененной актрисой в Голливуде», а также обвинил ее в том, что она «раскритиковала его», лично не зная.

Джимми Фэллон сменил на посту ведущего церемонии британского комика Рики Джервейса. Фэллон также не оставил без внимания Дональда Трампа (инаугурация нового президента США пройдет 20 января). Ведущий пошутил про него не раз. Например: «Многие люди задаются вопросом, что бы случилось, если бы король Джоффри (персонаж сериала „Игра престолов“, которого отравили в четвертом сезоне, — прим. „Медузы“) остался в живых. Ну, через 12 дней мы это выясним».

Самым запоминающимся и смешным выступлением комика стал заранее подготовленный ролик, пародирующий мюзикл «Ла-Ла Ленд». Сам Фэллон исполнил главную роль, в нем также снялись Николь Кидман, Эми Адамс, юные актеры из сериала «Очень странные дела», Райан Рейнольдс и Джастин Тимберлэйк. И это обязательно надо посмотреть!

Jimmy Fallonʼs Golden Globes Cold Open The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Однако несмотря на довольно многообещающее начало церемонии, конферанс Джимми Фэллона вряд ли можно назвать более удачным, чем выступления Рики Джервейса. Комик пытался шутить на тему поисковых запросов, связанных с «пенисом Райана Гослинга», — но эта шутка не нашла отклика у публики, а затем назвал драму «Манчестер у моря» «такой же депрессивной, как и 2016 год». Кроме того, Фэллон довольно своеобразно поприветствовал присутствовавшего в зале Мэтта Дэймона: «Самая сложная его работа в карьере — сказать Бену Аффлеку, что ему понравился фильм „Бэтмен против Супермена“!» С пением и танцами у Джимми Фэллона получилось гораздо лучше.