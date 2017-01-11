Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон оказался акционером «Яндекса» и Alibaba

NBC News
21:04, 10 января 2017
Надежный источник

Кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон владеет небольшим пакетом акций компании Yandex N.V. (владеет российским ООО «Яндекс»), которые торгуются на бирже NASDAQ. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовую отчетность, опубликованную Тиллерсоном в свете выдвижения на должность в правительстве.

Стоимость принадлежащих Тиллерсону акций «Яндекса» составляет от 1 до 15 тысяч долларов.

Кандидату на пост госсекретаря США также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba, на общую сумму от 109 до 361 тысячи долларов.

Общая стоимость активов Тиллерсона, согласно публикации, составляет почти 500 миллионов долларов, из них почти 200 миллионов связаны с компанией ExxonMobil.

Кандидатуру главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США выдвинул избранный президент США Дональд Трамп. Слушания по его кандидатуре должны пройти в профильном комитете Сената США 11 января.
В начале января агентство Bloomberg сообщило, что Тиллерсон разорвет все связи с ExxonMobil в случае назначения на пост госсекретаря США, в том числе продаст акции компании. В публикации Bloomberg упоминался пакет около 600 тысяч акций стоимостью более 55 миллионов долларов. 
На посту главы Exxon Mobil Тиллерсон поддерживал связи с руководством «Роснефти» и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, который наградил его российским орденом Дружбы.

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