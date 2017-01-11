Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон оказался акционером «Яндекса» и Alibaba

Кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон владеет небольшим пакетом акций компании Yandex N.V. (владеет российским ООО «Яндекс»), которые торгуются на бирже NASDAQ. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовую отчетность, опубликованную Тиллерсоном в свете выдвижения на должность в правительстве.

Стоимость принадлежащих Тиллерсону акций «Яндекса» составляет от 1 до 15 тысяч долларов.

Кандидату на пост госсекретаря США также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba, на общую сумму от 109 до 361 тысячи долларов.

Общая стоимость активов Тиллерсона, согласно публикации, составляет почти 500 миллионов долларов, из них почти 200 миллионов связаны с компанией ExxonMobil.