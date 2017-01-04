Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон откажется от доли в ExxonMobil

Бывший руководитель ExxonMobil Рекс Тиллерсон разорвет все связи с компанией, если займет пост госсекретаря США. Об этом, сообщает Bloomberg, говорится в совместном заявлении, распространенном ExxonMobil и Тиллерсоном.

В случае назначения главой внешнеполитического ведомства США Тиллерсон, в числе прочего, продаст около 600 тысяч акций ExxonMobil, принадлежащих ему. Стоимость этого пакета акций, по подсчетам Bloomberg, составляет более 55 миллионов долларов.

Кроме того, он передаст акции на общую сумму в три миллиона долларов, полагающиеся ему в рамках контракта в течение ближайших нескольких лет, в специальный доверительный фонд.

На такой шаг, говорится в заявлении, Тиллерсон, руководивший ExxonMobil с 2006 года, готов пойти для того, чтобы избежать возможного конфликта интересов.