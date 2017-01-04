Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон откажется от доли в ExxonMobil
Бывший руководитель ExxonMobil Рекс Тиллерсон разорвет все связи с компанией, если займет пост госсекретаря США. Об этом, сообщает Bloomberg, говорится в совместном заявлении, распространенном ExxonMobil и Тиллерсоном.
В случае назначения главой внешнеполитического ведомства США Тиллерсон, в числе прочего, продаст около 600 тысяч акций ExxonMobil, принадлежащих ему. Стоимость этого пакета акций, по подсчетам Bloomberg, составляет более 55 миллионов долларов.
Кроме того, он передаст акции на общую сумму в три миллиона долларов, полагающиеся ему в рамках контракта в течение ближайших нескольких лет, в специальный доверительный фонд.
На такой шаг, говорится в заявлении, Тиллерсон, руководивший ExxonMobil с 2006 года, готов пойти для того, чтобы избежать возможного конфликта интересов.
Тиллерсон также откажется от причитающихся ему в течение трех лет бонусов в размере 4,1 миллиона долларов. Общая сумма компенсаций, которые он потеряет [при назначении на пост госсекретаря] составит более 7 миллионов долларов, говорится в заявлении (англ.яз.).