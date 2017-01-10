Навальный вызвался представлять Носика в ЕСПЧ по делу о посте про Сирию

Навальный
12:51, 10 января 2017
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Адвокат Алексей Навальный заявил, что будет представлять в Европейском суде по правам человека интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова, осужденных в России за посты про Сирию, которые признаны экстремистскими.

Носик и Кунгуров намерены подать в ЕСПЧ жалобу на незаконное уголовное преследование. Как скоро будут поданы жалобы, Навальный не уточнил.

При этом Носик уже обжаловал свой приговор в вышестоящей инстанции и решение суда вступило в силу. Таким образом выполнен критерий исчерпания средств правовой защиты, который необходим для обращения в ЕСПЧ. Приговор Кунгурову вынесен 20 декабря 2016 года, о результатах апелляции ничего не сообщалось.

«Суд» и над одним, и над другим был превращен просто в цирк, где над уголовно-процессуальным кодексом и здравым смыслом издевались самым изощренным образом.

Навальный
В октябре 2016 года Антона Носика приговорили к штрафу за пост под заголовком «Стереть Сирию с лица земли», где он одобрял российские бомбардировки в арабской стране. Апелляционная инстанция затем снизила сумму штрафа с 500 до 300 тысяч рублей.
Алексея Кунгурова приговорили к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в оправдании терроризма за пост под заголовком «Кого на самом деле бомбят путинские соколы».

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