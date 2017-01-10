Навальный вызвался представлять Носика в ЕСПЧ по делу о посте про Сирию
Адвокат Алексей Навальный заявил, что будет представлять в Европейском суде по правам человека интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова, осужденных в России за посты про Сирию, которые признаны экстремистскими.
Носик и Кунгуров намерены подать в ЕСПЧ жалобу на незаконное уголовное преследование. Как скоро будут поданы жалобы, Навальный не уточнил.
При этом Носик уже обжаловал свой приговор в вышестоящей инстанции и решение суда вступило в силу. Таким образом выполнен критерий исчерпания средств правовой защиты, который необходим для обращения в ЕСПЧ. Приговор Кунгурову вынесен 20 декабря 2016 года, о результатах апелляции ничего не сообщалось.
«Суд» и над одним, и над другим был превращен просто в цирк, где над уголовно-процессуальным кодексом и здравым смыслом издевались самым изощренным образом.