Генштаб ВС РФ подтвердил уход «Адмирала Кузнецова» из Сирии

Корабельная группа, в которую входят авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр Великий», покинет группировку российских вооруженных сил в Сирии. Об этом заявил начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов.

«Приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск», — цитирует Герасимова «Интерфакс».

По словам руководителя Генштаба, корабли покинут Сирию в соответствии с решением президента Владимира Путина о сокращении российского военного присутствия в стране в связи с введением режима прекращения огня.

По словам командующего российской группировкой генерал-полковника Андрея Картаполова, за два месяца летчики морской авиации совершили 420 боевых вылетов, поразив 1252 «объекта террористов».