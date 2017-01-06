Генштаб ВС РФ подтвердил уход «Адмирала Кузнецова» из Сирии

Интерфакс
08:59, 6 января 2017
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Корабельная группа, в которую входят авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр Великий», покинет группировку российских вооруженных сил в Сирии. Об этом заявил начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов.

«Приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск», — цитирует Герасимова «Интерфакс».

По словам руководителя Генштаба, корабли покинут Сирию в соответствии с решением президента Владимира Путина о сокращении российского военного присутствия в стране в связи с введением режима прекращения огня.

По словам командующего российской группировкой генерал-полковника Андрея Картаполова, за два месяца летчики морской авиации совершили 420 боевых вылетов, поразив 1252 «объекта террористов».

О завершении похода «Адмирала Кузнецова» и «Петра Великого» к берегам Сирии 3 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Корабельная группа во главе с «Адмиралом Кузнецовым» прибыла из в Средиземное море к берегам Сирии в начале ноября 2016 года. За время операции были потеряны истребители МиГ-29 и Су-33, которые разбились во время посадки. В обоих случаях пилоты успешно катапультировались. 
В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин объявил о сокращении российского военного присутствия в Сирии в связи с достижением договоренности о прекращении огня. Аналогичное объявление было сделано в марте 2016 года, однако фактически Россия тогда не прекратила военную операцию в Сирии.

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