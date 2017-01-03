«Интерфакс» анонсировал завершение похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в январе завершат поход к берегам Сирии и отправятся в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказал неназванный источник.

Точные даты завершения похода собеседник агентства не назвал, как и сроки прибытия кораблей в Североморск. В октябре 2016 года поход в Средиземное море занял у российской авианосной группы 15 дней.