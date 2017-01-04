По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержаны выходцы из России

Правоохранительные органы Турции в рамках расследования дела о теракте в Стамбуле задержали около 40 человек

Задержания, по данным агентства Dogan, прошли в разных частях провинции Измир. Среди задержанных около 20 несовершеннолетних, в основном выходцы из Дагестана, а также граждане Туркмении и Киргизии.

Задержанные подозреваются в связи с «Исламским государством», которое взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле.

Также, как сообщается, задержаны члены семьи предполагаемого исполнителя теракта, которые категорически отрицают, что знали о его планах.