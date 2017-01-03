Подозреваемый в теракте в Стамбуле приехал с женой из Киргизии

Подозреваемый в нападении на клуб Reina в Стамбуле приехал в Турцию из Киргизии. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, мужчина с женой и двумя детьми приехали в страну 20 ноября. Сначала они прибыли в Анкару, а потом в город Конья, где впоследствии задержали жену предполагаемого террориста. В городе семья на три месяца арендовала квартиру.

Жена на допросе в полиции рассказала, что не знала о планах мужа совершить нападение и о его связях с «Исламским государством».

Имя подозреваемого в совершении теракта не сообщается, но власти опубликовали видеозапись, сделанную самим мужчиной, где хорошо видно его лицо.

Raw: 'Selfie Video' of Suspected Istanbul Gunman Associated Press

При этом в эфире турецкого телеканала TRT был показан снимок паспорта, который, как утверждается, принадлежит подозреваемому. Документ выдан на имя Яхъи Машрапова 1988 года рождения. В связи с этим Киргизия уже направила в Турцию официальный запрос о личности предполагаемого террориста.

Обновление. Позднее сам Машрапов, который находится в Бишкеке, опроверг причастность к теракту. Он заявил, что не знает, почему фото его паспорта начали распространять в соцсетях. Мужчина прилетел в Стамбул 1 января, там его уже допрашивали турецкие спецслужбы.