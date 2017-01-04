МИД Турции: установлена личность устроившего теракт в Стамбуле

Имя подозреваемого и другие подробности Чавушоглу пока сообщать не стал, сославшись на продолжающееся расследование.

Правоохранительным органам удалось установить личность террориста, устроившего нападение на клуб Reina в Стамбуле. Об этом объявил в телеэфире глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В ночь на 1 января в стамбульском клубе Reina вооруженный автоматом преступник открыл огонь по посетителям, убив 39 человек, включая гражданку России Нурану Гасанову. С места преступления нападавшему удалось скрыться. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

3 января турецкие СМИ сообщили, что в нападении на клуб подозревается гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Позже эта информация была опровергнута, в том числе самим Машраповым.

По подозрению в причастности к нападению на клуб правоохранительные органы Турции задержали несколько человек, включая двух иностранцев.