Путин в обращении к россиянам назвал 2016 год непростым

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам назвал уходящий 2016 год непростым. Запись обращения, которое транслировалось на Дальнем Востоке, выложена на YouTube.

«[2016 год] уходит. Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», — сказал президент.

Путин также заявил, что в новогоднюю ночь каждый «может стать немного волшебником».

«Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки. Вот и весь секрет», — заключил президент РФ.