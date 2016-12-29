Задержанного на съемках сюжета о вырубке парка Кусково журналиста «Дождя» оштрафовали на 600 рублей

Перовский суд Москвы оштрафовал на 600 рублей корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского, который был задержан в ночь на 29 декабря во время съемок сюжета о вырубке московского парка Кусково.

Судья признала Полонского виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

По данным «Медиазоны», журналист намерен обжаловать решение.