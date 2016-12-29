Задержанного на съемках сюжета о вырубке парка Кусково журналиста «Дождя» оштрафовали на 600 рублей
Перовский суд Москвы оштрафовал на 600 рублей корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского, который был задержан в ночь на 29 декабря во время съемок сюжета о вырубке московского парка Кусково.
Судья признала Полонского виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).
По данным «Медиазоны», журналист намерен обжаловать решение.
С заседания по Полонскому выгнали прессу, однако вскоре журналистов пустили обратно в зал, но запретив делать аудиозапись. Также Турланова отказалась выслушать свидетелей или посмотреть видеозапись с места задержания.
Корреспондент «Дождя» Василий Полонский, снимавший сюжет о вырубке парка Кусково, был задержан в ночь на 29 декабря. Также были задержаны 11 активистов, которые выступают против вырубки. На всех них составили административные протоколы о неповиновении законному распоряжению полицейских.
Защитники парка Кусково пытаются помешать строительству по его территории так называемой Северо-восточной хорды — магистрали, которую планируется проложить об Бусиновской развязки на севере МКАД до Косинского шоссе на востоке.