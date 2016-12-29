Журналиста «Дождя» задержала полиция на съемках сюжета о вырубке парка в Москве

Дождь
07:16, 29 декабря 2016
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Полицейские задержали журналиста телеканала «Дождь» Василия Полонского, который снимал сюжет о вырубке московского парка Кусково. На него составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Статья предусматривает штраф или арест на срок до 15 суток. Ожидается, что дело будет рассмотрено в суде 29 декабря.

«Дождь» сообщает, что полиция также задержала 11 активистов, которые выступали против вырубки парка. На них составили протоколы по той же статье о неповиновении полицейским.

Активисты написали обращение с требованием прекратить вырубку. По их мнению, она ведется без необходимых разрешительных документов.

Дождь
Московские власти собираются проложить через территорию усадьбы Кусково автомобильную трассу. Защитники парка безуспешно пытались добиться отмены такого решения в суде.
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры обращалось с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт. Путин обещал обсудить его с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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