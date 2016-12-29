Журналиста «Дождя» задержала полиция на съемках сюжета о вырубке парка в Москве

Полицейские задержали журналиста телеканала «Дождь» Василия Полонского, который снимал сюжет о вырубке московского парка Кусково. На него составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Статья предусматривает штраф или арест на срок до 15 суток. Ожидается, что дело будет рассмотрено в суде 29 декабря.

«Дождь» сообщает, что полиция также задержала 11 активистов, которые выступали против вырубки парка. На них составили протоколы по той же статье о неповиновении полицейским.