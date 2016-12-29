В Новой Москве вооруженные люди напали на сотрудников Росгвардии, один из пострадавших погиб

Продолжение Задержаны трое подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве

В поселении Роговское в Новой Москве совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов, один из пострадавших в результате погиб. Об этом сообщает источник «Интерфакса» в силовых структурах.

По данным РИА Новости, объектом нападения стал патруль, в котором находились сотрудники Росгвардии.

В нападении участвовали «от пяти до семи человек». «Преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами», — сказал собеседник «Интерфакса».

Для розыска преступников «весь личный состав полиции поднят по плану Вулкан», заявил источник ТАСС. По информации «Интерфакса», один из нападавших был задержан.

Следственный комитет подтвердил факт нападения. «Следователи ГСУ СК по Москве находятся на месте нападения, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».