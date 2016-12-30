Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны

Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Захваченное оружие было изъято, заявили в Росгвардии.

По данным источника «Интерфакса», были задержаны пять человек. По информации агентства, нападавшие являются «уроженцами одной из республик Кавказа».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании троих подозреваемых. Пресс-служба МВД заявила о задержании четырех человек.