Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны
Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
Захваченное оружие было изъято, заявили в Росгвардии.
По данным источника «Интерфакса», были задержаны пять человек. По информации агентства, нападавшие являются «уроженцами одной из республик Кавказа».
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании троих подозреваемых. Пресс-служба МВД заявила о задержании четырех человек.
Вечером 29 декабря в поселении Роговское в Новой Москве группа из пяти-семи человек напала на сотрудников Росгвардии, убив одного из них и еще одного ранив. По неподтвержденным данным, преступники забрали оружие росгвардейцев, в том числе автомат, и скрылись.
Точной информации об обстоятельствах нападения нет. «Интерфакс» пишет, что сотрудники Росгвардии приехали в Роговское на вызов о массовой драке. «Лайф» пишет, что это был вызов «о шумной компании рядом с магазином»; сотрудники никого не обнаружили и зашли на территорию «заброшенной пожарной части», где на них и напали.
В свою очередь источник ТАСС сообщает, что трое росгвардейцев были атакованы в магазине «Дикси», работники которого нажали «тревожную кнопку» из-за ограбления.