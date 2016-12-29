ФСБ объявила о задержании боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве
ФСБ заявила, что в Дагестане задержаны семеро боевиков террористической организации «Исламское государство», которые готовили теракты в московском регионе. При обысках у подозреваемых нашли оружие и компоненты самодельных взрывных устройств.
Российская спецслужба сообщает, что «террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара международной террористической организации ИГ».
За последние месяцы ФСБ несколько раз заявляла о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Москве. 15 декабря спецслужба распространила сообщение о задержании трех граждан Таджикистана и одного гражданина Молдавии. 15 ноября стало известно о задержании пяти подозреваемых. 12 ноября были задержаны 10 человек, все они — выходцы из Центральной Азии.