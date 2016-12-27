На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»

Интерфакс
08:01, 27 декабря 2016
Надежный источник

Продолжение

В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой заведено уголовное дело о халатности в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн.

По данным следствия, еще в ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о том, что в одном из торговых павильонов в Иркутске нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями. Как утверждают в СК, Нефедова имела все основания закрыть палатку, но вместо этого ограничилась предупреждением.

В декабре 2016 года, как установило следствие, именно в этой палатке реализовывался концентрат для ванн «Боярышник», который стал причиной массового отравления людей.

«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — сказала [официальный представитель СК] С. Петренко.

Интерфакс
В Иркутске с начала декабря от отравления метиловым спиртом, который содержался в концентрате для ванн «Боярышник», умерли более 70 человек.
«Боярышник» был в городе популярным заменителем крепкого алкоголя, который стоит значительно дешевле водки в связи с тем, что формально не предназначен для употребления и не облагается акцизами на спиртные напитки. В состав «Боярышника» входит этиловый спирт, однако в части продукции в Иркутске оказался метиловый, что и привело к массовым отравлениям и смертям.
В рамках расследования уголовного дела о реализации метилового спирта в Иркутске задержаны несколько продавцов, а также замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Катастрофа Ту-154