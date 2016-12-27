На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»
В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой заведено уголовное дело о халатности в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн.
По данным следствия, еще в ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о том, что в одном из торговых павильонов в Иркутске нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями. Как утверждают в СК, Нефедова имела все основания закрыть палатку, но вместо этого ограничилась предупреждением.
В декабре 2016 года, как установило следствие, именно в этой палатке реализовывался концентрат для ванн «Боярышник», который стал причиной массового отравления людей.
«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — сказала [официальный представитель СК] С. Петренко.