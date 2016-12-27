На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением «Боярышником»

Продолжение Правительство задумалось о запрете свободной продажи йода и зеленки

В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой заведено уголовное дело о халатности в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн.

По данным следствия, еще в ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о том, что в одном из торговых павильонов в Иркутске нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями. Как утверждают в СК, Нефедова имела все основания закрыть палатку, но вместо этого ограничилась предупреждением.

В декабре 2016 года, как установило следствие, именно в этой палатке реализовывался концентрат для ванн «Боярышник», который стал причиной массового отравления людей.