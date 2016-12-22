По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержаны 13 человек

В рамках расследования массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны 13 человек, сообщили «Интерфаксу» в Ленинском районном суде города.

Четыре ходатайства об избрании меры пресечения задержанным будут рассмотрены судом в четверг, 22 декабря, рассказала представитель суда. Решение об избрании меры пресечения еще семи задержанным, добавила она, будет принято в пятницу, еще двум — в субботу.

Задержанным предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что подозреваемыми по делу о массовом отравлении в Иркутске проходят продавцы, владельцы торговых точек, а также производители спиртосодержащих жидкостей.