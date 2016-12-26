В Петербурге вслед за Москвой начались сбои в работе GPS. Навигаторы отправляют водителей в Пулково

Водитель Петербурга
18:12, 26 декабря 2016
Надежный источник

В Санкт-Петербурге 26 декабря водители сообщили о перебоях в работе GPS-навигаторов — в центре города приборы показывали, что автомобиль находится в районе аэропорта Пулково. Ранее было известно об аналогичных помехах в районе московского Кремля.

Как пишет «Бумага», некоторые пользователи жаловались на то, что во время поездки в центр навигатор указывал им направление до аэропорта.

Информации о причинах сбоев в Санкт-Петербурге нет. «Бумага» отмечает, что в городе проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ при участии президента Владимира Путина. «Водитель Петербурга» пишет, пользователи навигаторов также связывают помехи с визитом в город президента РФ.

В пресс-службе «Яндекса» также добавили, что в новой версии «Яндекс.Навигатора» приложение будет предупреждать о таких «телепортациях», удерживая геолокацию в момент резкого скачка сигнала GPS с одной координаты на другую и выводя на экран сообщение: «Зона помех, возможны ошибки GPS».

Водитель Петербурга
В 2016 году водители стали сообщать об сбоях в работе GPS-навигаторов около московского Кремля — устройства показывали, что автомобиль находится в Подмосковье, в районе Внуково или Домодедово. Высказывались предположения, что помехи вызваны работой системы радиоэлектронной борьбы «Шиповник-аэро» или близкого аналога.

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