В Петербурге вслед за Москвой начались сбои в работе GPS. Навигаторы отправляют водителей в Пулково

В Санкт-Петербурге 26 декабря водители сообщили о перебоях в работе GPS-навигаторов — в центре города приборы показывали, что автомобиль находится в районе аэропорта Пулково. Ранее было известно об аналогичных помехах в районе московского Кремля.

Как пишет «Бумага», некоторые пользователи жаловались на то, что во время поездки в центр навигатор указывал им направление до аэропорта.

Информации о причинах сбоев в Санкт-Петербурге нет. «Бумага» отмечает, что в городе проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ при участии президента Владимира Путина. «Водитель Петербурга» пишет, пользователи навигаторов также связывают помехи с визитом в город президента РФ.