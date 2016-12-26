В Петербурге вслед за Москвой начались сбои в работе GPS. Навигаторы отправляют водителей в Пулково
В Санкт-Петербурге 26 декабря водители сообщили о перебоях в работе GPS-навигаторов — в центре города приборы показывали, что автомобиль находится в районе аэропорта Пулково. Ранее было известно об аналогичных помехах в районе московского Кремля.
Как пишет «Бумага», некоторые пользователи жаловались на то, что во время поездки в центр навигатор указывал им направление до аэропорта.
Информации о причинах сбоев в Санкт-Петербурге нет. «Бумага» отмечает, что в городе проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ при участии президента Владимира Путина. «Водитель Петербурга» пишет, пользователи навигаторов также связывают помехи с визитом в город президента РФ.
В пресс-службе «Яндекса» также добавили, что в новой версии «Яндекс.Навигатора» приложение будет предупреждать о таких «телепортациях», удерживая геолокацию в момент резкого скачка сигнала GPS с одной координаты на другую и выводя на экран сообщение: «Зона помех, возможны ошибки GPS».